Google e Fb sotto la lente Ue per i dati

(ANSA) - BRUXELLES, 3 DIC - Google e Facebook sono finite sotto la lente dell'antitrust Ue per le loro attività di raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati. Lo ha reso noto un portavoce della Commissione confermando le anticipazioni del Financial Times online. L'inchiesta preliminare avviata, ha precisato il portavoce, riguarda anche commercializzazione dei dati a fini pubblicitari.

Secondo il FT la Commissione europea vuole capire quali sono le implicazioni, dal punto di vista della concorrenza, dell'enorme massa di dati che questi giganti del web sono in grado di raccogliere. E come tutto ciò può mettere a rischio la capacità dei concorrenti di competere e di accedere ai mercati online. Per quanto riguarda in particolare Facebook, Bruxelles vuole capire come vengono raccolti i dati online.

In questa ottica, la Commissione ha chiesto anche ai partner e ai concorrenti del social network informazioni sul valore e l'importanza dei dati condivisi con Facebook, nonché di sapere perché ciò avvenga.

Secondo diversi osservatori, l'iniziativa può essere letta come un chiaro segnale 'politico' lanciato dalla commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager che proprio oggi ha intrapreso il suo secondo mandato rafforzata dalla promozione a vicepresidente dell'esecutivo europeo e dall'assegnazione di nuove competenze per lo sviluppo della digitalizzazione.(ANSA).