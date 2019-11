Facebook, Anci e Pa social per la comunicazione dei Comuni

Potenziare la comunicazione social e sviluppare nuovi canali di dialogo tra le amministrazioni locali e i cittadini sono gli obiettivi della collaborazione nata tra Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), Facebook Italia e Associazione Pa Social. L'accordo prevede lo sviluppo di percorsi di formazione gratuiti dedicati ai comunicatori, ai portavoce e ai social media manager dei Comuni italiani, organizzati da Facebook Italia, Anci e Pa Social per illustrare le strategie, le tecniche di comunicazione e le potenzialità delle piattaforme social e di messaggistica, Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger.

La prima tappa del roadshow, che durerà fino a giugno 2020, si svolgerà il 20 novembre ad Arezzo, in occasione della XXXVI Assemblea Annuale Anci, interverrà il presidente Antonio Decaro. L'iniziativa si propone di sviluppare e potenziare le competenze digitali dei professionisti della comunicazione e risponde a una specifica necessità dei cittadini. Secondo un'indagine condotta dall'Osservatorio nazionale sulla Comunicazione Digitale (PA Social - Istituto Piepoli), infatti, il 78% degli italiani pensa che sia utile accedere a servizi e ricevere informazioni tramite i social network, ritenuti uno strumento funzionale, non solo dai millennial, ma anche dal 72% degli over 54.

I training formativi gratuiti coinvolgeranno 8 Regioni italiane toccando il Comune di Cagliari il 9 dicembre e poi, con cadenza mensile, i Comuni di Padova, Trieste, Palermo, Ancona, Napoli e Genova. Scopo dell'iniziativa è quello di promuovere una digitalizzazione avanzata tra i comunicatori della Pa per aiutarli a rispondere ai bisogni dei cittadini, che si vogliono interfacciare con un servizio pubblico dai processi semplificati, rapidi e digitalizzati. Il 59% degli italiani, secondo l'indagine di Pa Social, infatti si aspetta dalla Pubblica Amministrazione un linguaggio semplice e colloquiale, anche con utilizzo di immagini e video.