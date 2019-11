YouTube cambia look su web e tablet

YouTube cambia il look della sua homepage puntando su un design più pulito. Il restyling della piattaforma, in fase di distribuzione su desktop e tablet, mostra un minor numero di video, che però diventano più grandi e con più spazio per i titoli. Le anteprime dei filmati hanno anche una maggiore risoluzione, così da poter vedere meglio di cosa si tratta prima di cliccare. Viene inoltre mostrata l'icona dei canali, per renderli subito individuabili.

Tra le novità, nella versione desktop di YouTube si possono mettere i video in coda, aggiungendoli senza dover interrompere la visione del filmato che si sta guardando in quel momento. I video aggiunti alla coda andranno però persi se si chiude il browser. Per conservarli in memoria, vanno salvati nella sezione "Guarda più tardi".

Sulla versione web, poi, arriva la possibilità di interrompere i suggerimenti di filmati da canali non graditi, un'opzione già introdotta nei mesi scorsi nella versione mobile di YouTube.

In futuro, conclude l'azienda, arriverà infine la possibilità di scegliere gli argomenti preferiti per personalizzare la homepage, in modo simile a quanto si può già fare sulla app per dispositivi Android.