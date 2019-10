Google, anche in Italia strumento per cercare lavoro

Google lancia in Italia la funzionalità 'Job Search' che permette a tutti di consultare offerte di lavoro, perfezionare i parametri di ricerca e inoltrare la propria candidatura. Il nuovo servizio è attivo nel nostro paese grazie alla collaborazione con GEDI, Jobonline, Monster e Trovolavoro (RCS), fa sapere una nota dell'azienda.

Chiunque cerca lavoro su Google vedrà gli annunci pubblicati da questi operatori, insieme a molti altri provenienti dal web. Per garantire che un numero sempre crescente di offerte risultino disponibili, sono state pubblicate le linee guida che spiegano come rendere un'offerta di lavoro visualizzabile gratuitamente in questa nuova funzionalità. "Nei paesi in cui il servizio è già stato attivato, inclusi Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, i partner locali hanno rilevato un impatto migliorativo dell'esperienza sul motore di ricerca, sia in termine di visite che di candidature qualificate. In alcuni casi il tasso di conversione rispetto alla ricerca organica è stato fino a 5 volte superiore", spiega Google.

Lanciato negli Stati Uniti nel 2017, oggi il servizio è disponibile in oltre 120 paesi. Questa novità sul motore di ricerca si aggiunge alle attività che dal 2012 Google porta avanti per avvicinare persone e aziende alla trasformazione digitale in Italia. Tra queste, c'è Crescere in Digitale, lanciato nel 2015 in partnership con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Anpal e Unioncamere, nell'ambito del programma Garanzia Giovani della Commissione Europea. (ANSA).