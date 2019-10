Trump sbarca su Twitch per le elezioni

Non solo Twitter, Facebook e Instagram: in vista delle elezioni del 2020, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sbarca anche su Twitch. La piattaforma, di proprietà di Amazon, è dedicata alla trasmissione in diretta delle partite ai videogiochi, ed è balzata agli onori della cronaca questa settimana perché è stata usata dall'attentatore antisemita di Halle per trasmettere la sua tentata strage.



Trump ha creato un profilo su Twitch, dove al momento può contare su 35mila follower. Un numero esiguo, se paragonato ai 65 milioni di follower che il tycoon ha su Twitter, ai 25 milioni su Facebook e ai poco meno di 15 milioni su Instagram.



Twitch, che conta 15 milioni di utenti, è essenzialmente dedicata allo streaming dei videogame, ma ospita anche canali di sport, musica e politica. Tra i politici americani, Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez sono già presenti sulla piattaforma.