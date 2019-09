Facebook non vende WhatsApp e Instagram

Mark Zuckerberg respinge l'ipotesi di vendere Whatsapp e Instagram. Lo ha reso noto il senatore repubblicano Josh Hawley, uno dei critici più accesi di Facebook, dopo un incontro con il suo proprietario. "L'ho sfidato a fare due cose per mostrare che Facebook è seria sulla questione dell'imparzialità, della protezione dei dati personali e della concorrenza: vendere Whatsapp e Instagram e sottomettersi a un controllo indipendente ed esterno sulla questione della censura. Ha risposto di no a entrambe", ha riferito Hawley.



Zuckerberg - a Washington per discutere sulla protezione dei dati, la moderazione dei contenuti e la criptovaluta Libra - ha visto anche Donald Trump, in quello che il presidente americano ha definito "un incontro simpatico" postando una foto del fondatore di Facebook alla Casa bianca, nello Studio ovale.