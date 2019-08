Google verso multa 200mln per YouTube

(ANSA) - NEW YORK, 31 AGO - Google si appresta a pagare una cifra compresa fra i 150 e i 200 milioni di dollari per chiudere la disputa con le autorità americane per la violazione da parte di YouTube della privacy dei bambini. La Federal Trade Commission, riportano i media americani, avrebbe approvato il patteggiamento e lo avrebbe inviato al Dipartimento di Giustizia per la revisione. (ANSA).