Alibaba, utile boom nel trimestre +150%

- Alibaba ha chiuso il trimestre a giugno con ricavi in crescita del 42% a 16,74 miliardi di dollari e un utile netto attribuibile ai soci di 2,7 miliardi (+150%). "Un ottimo trimestre, espandendo la nostra base di utenti a 674 milioni di consumatori attivi annuali - ha commentato l'ad Daniel Zhang - Continueremo ad aumentare l'efficienza operativa e garantire una crescita robusta. Con un forte flusso di cassa dal nostro core business commerciale, continueremo a investire in tecnologia e portare trasformazione digitale in milioni di aziende in tutto il mondo".



Intanto si aspetta l'ufficializzazione delle indiscrezioni sull'acquisto da parte di Joe Tsai, vicepresidente esecutivo del gruppo, dei Brooklyn Nets e del Barclays Center, il loro stadio, per circa 3,5 miliardi di dollari dal miliardario russo Mikhail Prokhorov.



Tsai - che ha un patrimonio netto di 10,3 miliardi, secondo l'indice Bloomberg Billionaires - non ha finora commentato ma è noto che aveva già acquistato una quota del 49% nella squadra (per 2,3 miliardi) e aveva tempo fino al 2021 per esercitare l'opzione e assumere il controllo del club.