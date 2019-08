Verizon vende Tumblr a WordPress

Tumblr passa di mano. Stando a quanto riferito dal Wall Street Journal, la telco Verizon avrebbe acconsentito a vendere il microblog ad Automattic, la società che possiede la piattaforma WordPress per creare siti web.



In base all'intesa, Automattic acquisirà Tumblr per una cifra che non è stata resa nota, insieme alle 200 persone che lavorano per la piattaforma. Nato ne 2007, Tumblr è un sito gratuito che ospita milioni di blog, su cui gli utenti possono caricare foto, musica e arte. La piattaforma non ha tuttavia il successo di Facebook o di Reddit.

Verizon è diventato proprietario di Tumblr nel 2017, quando ha rilevato la società Yahoo. L'operatore americano già da diversi mesi stava cercando un acquirente per la piattaforma, e secondo le indiscrezioni aveva avuto incontri con alcune compagnie interessate.