Fed, la criptovaluta di FB preoccupa

(ANSA) - WASHINGTON, 11 LUG - Libra, la criptovaluta di Facebook, "solleva molte serie preoccupazioni", soprattutto quelle che riguardano "il riciclaggio di denaro". Lo ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell, parlando in Congresso, e spiegando che la banca centrale americana ha incontrato i vertici di Facebook prima dell'annuncio di Libra.

La moneta digitale di Facebook, che dovrebbe esordire nel 2020, sarà monitorata da vicino dai regolatori sia americani, sia stranieri, ha osservato Powell, secondo cui Libra potrebbe essere usata per riciclare denaro sporco e per finanziare i terroristi.

Altra preoccupazione, ha aggiunto Powell, riguarda il fatto che la criptovaluta potrebbe minacciare la stabilità finanziaria, dal momento che l'enorme numero di utilizzatori di Facebook - 2,38 miliardi di utenti - potrebbe portare a un'ampia adozione della nuova moneta.(ANSA).