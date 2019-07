Instagram oscura i messaggi dei bulli

- Instagram dichiara guerra al cyberbullismo. Il social ha annunciato una nuova funzione per tenere a distanza i bulli. Si chiama Restrict e sarà testata a breve. Consente alle vittime di oscurare i messaggi del molestatore senza che ne venga al corrente.

Una volta che gli utenti decidono di "limitare" un bullo, i suoi commenti ai loro post vengono oscurati, risultando leggibili solo al bullo stesso. Gli utenti possono però renderli visibili decidendo di volta in volta se approvarli.

Sul social è già possibile bloccare i molesti. Tuttavia - spiega in un post Adam Mosseri, a capo di Instagram - "i giovani sono riluttanti a bloccare o segnalare il loro persecutore, perché ciò potrebbe aggravare la situazione, specialmente se interagiscono con lui nella vita reale". Da qui il nuovo strumento.

In aggiunta, Instagram da alcuni giorni sta sperimentando una funzione basata sull'intelligenza artificiale, che avverte gli utenti se il commento che stanno per pubblicare rischia di essere offensivo. In pratica si dà modo alle persone di riflettere e di fare marcia indietro prima di postare un messaggio.(ANSA).