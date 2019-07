Cook, nessuna tensione Apple con Ive

Il Ceo di Apple, Tim Cook, interviene sul caso dell'uscita dall'azienda, nei giorni scorsi, di Jony Ive, il responsabile del design industriale che ha dato la forma a molti prodotti della Mela, dall'iMac all'iPhone passando per l'iPod. Cook smentisce le ricostruzioni della stampa e in primis del Wall Street Journal, che ha parlato di tensioni tra Ive e l'azienda e lo ha descritto come "demoralizzato" a causa del poco interesse mostrato dallo stesso Cook per il design dei prodotti.



"È una storia assurda", ha scritto il numero uno di Apple in una email inviata a un giornalista della Nbc. Le ricostruzioni della stampa "non combaciano con la realtà", ha evidenziato Cook, secondo cui è stata data un'immagine "distorta" delle relazioni e del lavoro all'interno della compagnia. Il team dei designer "ha un talento formidabile" ed "è più forte che mai", ha quindi sottolineato Cook. "Noi conosciamo le cose incredibili che possono fare. I progetti su cui stanno lavorando vi sorprenderanno".