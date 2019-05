Google, nuovo centro dati in Finlandia

Google ha annunciato che investirà 600 milioni di euro per costruire un nuovo centro di elaborazione dati in Finlandia. La struttura si aggiungerà al data center che la compagnia californiana ha già ad Hamina, città costiera nel Sud del Paese scandinavo, dove l'acqua del mare viene sfruttata per il raffreddamento. Gli investimenti di Google ad Hamina salgono a 1,4 miliardi di euro.

"L'investimento significativo di Google è una buona notizia", ed è "indice di un ambiente stabile e competitivo", ha detto Jari Gustafsson, segretario permanente del ministero finlandese degli Affari economici e dell'Occupazione, secondo quanto riferito dal sito locale yle.fi. "Questo investimento rafforza l'infrastruttura digitale della Finlandia".

Anche il nuovo centro, come quello aperto nel 2011, sorgerà in una ex cartiera di Hamina che il colosso di internet ha acquisito dall'azienda finno-svedese Stora Enso nel 2009. Oltre che in Finlandia, in Europa Google possiede data center anche in Belgio, Olanda e Irlanda.