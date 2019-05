Alibaba valuta quotazione a Hong Kong

Il colosso cinese dell'e-commerce Alibaba valuta la quotazione secondaria alla Borsa di Hong Kong attraverso un'operazione da 20 miliardi di dollari. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. I titoli della compagnia sono già scambiati a New York grazie all'Ipo dei record del 2014 che permise di raccogliere ben 25 miliardi.

L'operazione, che sarebbe la sesta vendita più corposa del suo genere post quotazione, darebbe alla società fondata da Jack Ma una consistente potenza di fuoco finanziaria per mantenere gli investimenti in tecnologia, priorità strategica per la China, stretta tra un'economia in rallentamento e le turbolenze causate dalla guerra commerciale con gli Usa.

Alibaba, nel mezzo delle tensioni commerciali tra Usa e Cina finite per coinvolgere il colosso delle tlc Huawei, sta lavorando con gli advisor finanziari all'offerta, con il deposito del prospetto ipotizzabile nella seconda metà del 2019.(ANSA)