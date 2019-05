Su tv Instagram anche video orizzontali

Sulla app Igtv, e cioè la tv di Instagram lanciata un anno fa per ospitare i video più lunghi di 60 secondi, arriva una novità. La piattaforma ha deciso di ampliare le possibilità offerte ai creatori di contenuti, che ora potranno caricare anche video orizzontali - il formato tipico del cinema e della tv - e non più solo verticali.



Il cambiamento deriva dalle richieste ricevute sia dai creatori sia dagli spettatori, spiega Instagram in un post in cui ne sottolinea la portata: "In molti modi, l'apertura di Igtv ai video non solo verticali è simile a quando nel 2015 abbiamo aperto Instagram ad altri formati di foto oltre a quelle quadrate. Ciò ha permesso alla creatività di prosperare e al coinvolgimento di crescere, e crediamo che lo stesso accadrà con Igtv".



Il formato verticale è adatto a video ravvicinati, in prima persona, mentre l'orizzontale - rileva Instagram - ha altri punti di forza, che si rivelano ad esempio nelle riprese sportive dove c'è movimento e una pluralità di soggetti inquadrati.