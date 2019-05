SMMdayIT, a Milano evento su comunicazione digitale e dei social media

Si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2019 a Milano presso la sede della Confcommercio Milano, il Digital Communication Strategy + Social Marketing Days Italia, il più importante incontro B2B in Italia sui temi della Comunicazione Digitale e dei Social Media. Già tremila gli iscritti.

“Il 71% degli italiani accede ad internet ed il 27% legge un quotidiano. Questi importanti dati certificati AudiWeb-Nielsen ed Audipress portano ad una fondamentale considerazione: il digitale è un elemento strategico per comunicare e fare marketing, ed è anche il modo più immediato per informarsi e farsi un’opinione” – spiega Andrea Albanese organizzatore dell’evento e fra i massimi esperti di Social Media in Italia.

La competizione internazionale digitale ha spostato il terreno di confronto in un mondo dominato dalla tecnologia e dalle tecniche di comunicazione e marketing digitale. Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger, Twitter, Linkedin sono solo alcuni degli strumenti Social che si possono utilizzare per avere accesso a quasi 4 miliardi di persone. Tutte raggiungibili da qualsiasi Stato, da qualsiasi azienda che sia in grado di ideare e costruire una strategia di Comunicazione Digitale e di Social Marketing.

Da questo presupposto nasce l’edizione 2019, la settima organizzata da Albanese dal 2013, che vedrà protagonisti 40 speaker che per 3 giorni racconteranno come riescono a portare vantaggi alle proprie aziende ed organizzazioni sfruttando Social, Web ed App.

Tra i 40 relatori di rilievo nazionale che interverranno, Massimo Sebastiani (Caporedattore Centrale dell'Agenzia ANSA), Sergio De Luca (Direttore della Comunicazione e immagine Confcommercio Imprese per l’Italia), Paola Pernigotti (direttrice della Comunicazione Globale e Marketing di Alcatel-Lucent Enterprise), Alberto Lupini (Direttore di Italia a Tavola), Filippo Poletti (Coordinatore della Comunicazione digitale di Fiera Milano Media), Emilio Bianchi (Direttore Generale di Senaf).

“Abbiamo pensato di rendere free open ed aperto a tutti il nostro evento annuale, perché il digitale ed i social sono un nuovo linguaggio senza il quale le aziende avranno vita difficile. Colmare l’analfabetismo culturale digitale nelle aziende Italiane è una priorità per permettere alla nostra economia di competere a livello internazionale. La ‘lingua’ e la cultura digitale devono essere accessibili a tutti e non solo a chi può permettersi di pagare, sarebbe come insegnare la lingua Italiana solo a chi può pagarsi la scuola” - afferma Andrea Albanese.