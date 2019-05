Ricavi di Alibaba +51% nell'ultimo anno

HANGZHOU - Il gigante dell'e-commerce Alibaba ha aumentato i ricavi del 51% nell'anno fiscale terminato a marzo 2019, arrivando a 376,84 miliardi di yuan (54,78 miliardi di dollari statunitensi). Lo ha dichiarato l'azienda, annunciando anche i risultati del quarto trimestre dell'ultimo anno fiscale (il primo trimestre del 2019). Il risultato è stato principalmente dovuto alla robusta crescita della sua attività e-commerce, al consolidamento di Ele.me e alla forte crescita di Alibaba Cloud. Alla fine di marzo i consumatori attivi annui sulle sue piattaforme di vendita al dettaglio online sono arrivati a essere 654 milioni, dai soli 102 milioni l'anno precedente. Nel primo trimestre del 2019 i ricavi sono aumentati del 51%, arrivando a 93,5 miliardi di yuan, mentre l'EBITA aggiustato per il core business è stato di 27,48 miliardi di yuan, in crescita del 24 percento su base annua. Durante il trimestre i ricavi generati dai servizi in cloud sono cresciuti del 76% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, arrivando a 7,73 miliardi di yuan grazie a un aumento della spesa media per cliente. Secondo quanto riportato nel bilancio, nell'anno fiscale 2019 Alibaba Cloud ha fornito servizi a oltre la metà delle aziende quotate in Cina.

"Nel corso degli anni, la nostra costante crescita degli utili e del flusso di cassa ci hanno permesso di rafforzare il nostro core business, investire in nuove attività e creare valore unico per i nostri clienti. Questi investimenti hanno ampliato il nostro mercato indirizzabile totale e ci hanno posizionato bene per la crescita a lungo termine", ha detto Maggie Wu, direttore finanziario di Alibaba Group. "Guardando in avanti all'anno fiscale 2020, ci aspettiamo che i ricavi supereranno i 500 miliardi di yuan, riflettendo la nostra fiducia e il nostro slancio positivo", ha detto Wu.