FB, co-fondatore attacca, 'va separata'

Mark Zuckerberg è un "bravo ragazzo" ma "il suo potere è senza precedenti, è anti americano". Lo afferma il co-fondatore di Facebook Chris Hughes in un editoriale sul New York Times,.

Hughes sottolinea che, a suo avviso, le autorità dovrebbero intervenire e 'spezzare', separare Facebook. "Mark Zuckerberg non può" risolvere i problemi di Facebook, "il nostro governo può".