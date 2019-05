Apple: Ft, Ue verso apertura indagine

L'Unione Europea si appresta a lanciare una formale indagine antitrust nei confronti di Apple dopo le accuse mosse da Spotify nei confronti di Cupertino. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l'inchiesta sarà lanciata nelle prossime settimane. Con l'indagine si infiamma la guerra per il controllo della musica in streaming. Spotify ha accusato in aprile Apple davanti all'Ue di aver abusato del controllo sulle app sul suo App Store, imponendo paletti e restrizioni ai sui rivali che offrono servizi musicali in streaming.