Zuckerberg inventa una 'sleep box' per la moglie

Mark Zuckerberg inventa una 'sleep box' per far dormire la moglie. "Essere mamma è difficile e da quando abbiamo avuto figli, Priscilla ha difficoltà a dormire tutta la notte. Si sveglia e controlla l'ora sul suo telefono poi non riesce più a riaddormentarsi. Così mi sono messo al lavoro per costruirle quella che ho chiamato la 'scatola del sonno'", scrive Zuckerberg in un post su Facebook in cui mostra la sua invenzione.

E' una scatola di legno che emette una luce debole ma "abbastanza visibile - spiega - da farci capire, se si accende, che è arrivato il momento di tenere i bambini. Dal momento che non mostra l'orario - aggiunge - se Priscilla si sveglia nel mezzo della notte sa di poter tornare a dormire senza doversi preoccupare di che ora è. Finora ha funzionato meglio di quanto mi aspettassi".

Resta da capire se il dispositivo verrà commercializzato. "Un gruppo di amici mi ha detto che vorrebbero qualcosa del genere - conclude Zuckerberg - quindi lo lancerò nel caso in cui un altro imprenditore voglia scommetterci e costruire scatole per far dormire più persone".