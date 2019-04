Facebook: nomina a responsabile legale ex funzionario governo Usa

Facebook nomina ex avvocato del Dipartimento di Stato come responsabile legale della società. Si tratta di Jennifer Newstead, che ha anche lavorato al Dipartimento di Giustizia. L'assunzione di Newstead arriva in un momento in cui Facebook e' alle prese con diverse indagini e rischi, insieme agli altri social media, di essere sottoposta a regole e controlli stringenti.