Editoria on line, il nuovo report “Audiweb Week” sarà pubblico

A partire dal mese di aprile, sul sito Audiweb sarà pubblicato il nuovo report www.audiweb.it con i dati di sintesi dell’audience online di una settimana (lun. - dom.) del mese degli editori iscritti alla rilevazione www.audiweb.it, così da offrire una fotografia esclusiva del dato settimanale disponibile sull’interfacciawww.audiweb.it. Il primo report Audiweb Week disponibile sul sito Audiweb in forma pubblica è riferito ai dati della settimana dal 18 al 24 marzo 2019.

Il report Audiweb Week rappresenta un estratto della rilevazione www.audiweb.it e riporta i dati dell’audience online di una settimana del mese di rilevazione per gli editori aderenti e che, quindi, hanno instrumentato il TAG/SDK per l’attivazione della componente censuaria.

Derivati dalla rilevazione Audiweb Daily/Weekly, che offre dati “ www.audiweb.it, i dati rappresentati nel report Audiweb Week sono riferiti all’universo di individui dai 2 anni in su, non solo per la componente computer, ma anche per la componente www.audiweb.it- che nella rilevazione Audiweb Database è circoscritta all’universo di individui di 18-74 anni.

Nel report Audiweb Week i dati della settimana sono organizzati perwww.audiweb.it degli editori aderenti e sono rappresentati in base alle categorie e sotto-categorie di appartenenza. Sono, inoltre, riportate due sezioni: una relativa ai dati "Text" (contenuti statici) e una ai “Video” (contenuti video).

Al fine di offrire un’informazione completa sui dati rappresentati, nel report Audiweb Week è riportata anche la tabella sul www.audiweb.itcon l'elenco dei Brand che hanno instrumentato il www.audiweb.it e che, quindi, aderiscono alla rilevazione "Audiweb Daily/Weekly". L'elenco è aggiornato in base alla settimana di rilevazione rappresentata.

Il report è pubblicato nella nuova sezione “Servizi>Dati Audiweb Week” del sito www.audiweb.it ed è consultabile previa registrazione gratuita.