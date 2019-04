Twitter crea emoji speciale per le Europee, è urna blu

In vista delle elezioni europee del 26 maggio, Twitter ha creato una emoji speciale dedicata agli utenti che vogliono discutere delle elezioni sulla piattaforma. Declinata su tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione europea, appare quando viene utilizzato l'hashtag #Europee2019.

L'immagine rappresenta un'urna elettorale blu scura e una scheda elettorale con un segno di spunta giallo, il tutto circondato dall'iconico cerchio di stelle dorate.

"L'elezione del Parlamento europeo è una opportunità unica per coinvolgere milioni di votanti, alcuni dei quali per la prima volta, in una conversazione sana, costruttiva e democratica. Questa emoji favorirà la connessione tra i cittadini che potranno così partecipare alla conversazione, seguire in tempo reale gli avvenimenti delle elezioni e prendere parte al processo democratico", spiega Karen White, Director of Public Policy di Twitter Europa.