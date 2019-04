Chiude Google Plus, come salvare i propri dati

Chiude i battenti Google Plus, il social network lanciato nel 2011 e mai davvero decollato.

La società, nell'ottobre scorso, aveva già annunciato il pensionamento ad agosto 2019 poi ha deciso di anticipare la chiusura dopo la scoperta di due falle di sicurezza che hanno messo a rischio i dati di milioni di iscritti. Google aveva allertato gli utenti a conservare foto, video e pagine archiviate, poiché a partire dal 2 aprile sarebbero stati cancellati.

Per recuperare l'archivio contenente i propri dati su Google Plus basta andare sulla pagina Scarica i tuoi dati, poi selezionare gli archivi che si vogliono salvare e cliccare su Passaggio successivo. Va selezionato il metodo di recapito degli archivi scaricati e la selezione dell'estensione e dimensione degli archivi che si vogliono scaricare. A questo punto si può avviare il recupero dei dati. Quando il contenuto è pronto per il download, l'utente riceverà una mail con gli archivi richiesti.

E' possibile eliminare anche il proprio profilo: una volta avuto accesso basterà cliccare sull'icona del cestino accanto al profilo di Google Plus e confermare Elimina Google Plus sulla finestra informativa che comparirà.

La piattaforma continuerà a funzionare per gli utenti aziendali: chi ha un account Google Plus collegato alla G Suite potrà continuare ad usarlo.