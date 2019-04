Facebook, nuova funzione fa chiarezza su scelte algoritmo

Facebook vuole fare chiarezza sul funzionamento del suo flusso di notizie e su come l'algoritmo seleziona i post e gli annunci per mostrarli agli utenti. Lancia uno strumento che si chiama "Perché vedo questo?" (Why am I seeing this?) che verrà distribuito agli utenti di tutto il mondo entro aprile.

Cliccando su questa opzione, posizionata a destra del post, ciascun utente potrà scoprire perché la piattaforma mostra determinate notizie, rimandando anche ad una serie di spiegazioni. Tra gli elementi considerati, il fatto che un utente segua la pagina da cui proviene il contenuto, o ha messo mi piace o un commento, oppure ha condiviso post di contatti o amici. Insomma, una serie di informazioni incamerate dall'algoritmo che hanno poi portato ad una determinata scelta.

L'utente potrà anche agire, tramite scorciatoie, sui contenuti e sulle fonti, intervenendo in modo diretto sulle pagine seguite, sull'elenco dei propri contatti o su ogni altro aspetto che influisca sul proprio flusso delle notizie.

Una serie di spiegazioni simili saranno offerte anche per gli annunci pubblicitari che appaiono su Facebook, grazie ad un aggiornamento della funzione "Why am I seeing this ad?" lanciata quattro anni fa.

"Gli utenti hanno fatto presente che la trasparenza negli algoritmi sul flusso delle notizie non è sufficiente senza poter fare controlli e intervenire. Il feedback delle persone ci ha anche aiutato a determinare quali informazioni specifiche sono più preziose da evidenziare", spiega in un post ufficiale Ramya Sethuraman, Product Manager di Facebook. "Non pensiamo che questo risolverà tutto, ma ci stiamo provando", aggiunge al Guardian John Hegeman, a capo del Newsfeed della piattaforma.