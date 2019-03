Facebook: su video Nuova Zelanda l'AI ha fallito

L'intelligenza artificiale (AI) ha fallito nell'identificare ed eliminare in automatico il video della strage di Christchurch, in Nuova Zelanda. Lo ammette Facebook, con un lungo post del vicepresidente Guy Rosen che fornisce maggiori dettagli sugli aspetti tecnologici legati alla vicenda e promette miglioramenti.

"L'intelligenza artificiale nel corso degli anni ha fatto enormi progressi in molte aree, il che ci ha consentito di individuare proattivamente la stragrande maggioranza dei contenuti che rimuoviamo. Ma non è perfetta", scrive Rosen.

Per riconoscere testi, foto e video non consentiti, spiega il manager, l'AI ha bisogno di essere "allenata" con migliaia di esempi. Serve cioè la disponibilità di migliaia di testi o immagini di un determinato tipo - dal nudo alla violenza - per "insegnare" alla macchina a riconoscerli, e tale disponibilità "in questo caso fortunatamente non c'è, perché gli eventi come quello neozelandese sono rari", evidenzia Rosen.