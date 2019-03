Editoria, Google finanzia 5 idee italiane

ROMA - Ci sono anche cinque progetti italiani, che in totale hanno ricevuto oltre 1,5 milioni di euro, tra i destinatari del sesto e ultimo round di finanziamenti del fondo per l'innovazione della Digital News Initiative, l'iniziativa lanciata nel 2015 da Google per supportare il giornalismo di qualità attraverso tecnologia e innovazione.



Nel sesto round Google ha stanziato più di 25 milioni di euro per sostenere 103 progetti in 23 paesi. In Italia sono stati scelti l'app 'Local.Me' di Poligrafici Editoriale; l'app 'LK' di Linkiesta.it; 'Personalised content experience' di 1988, che punta a innovare produzione e distribuzione di contenuti attraverso un algoritmo che sfrutta una vasta gamma di dati e fonti; 'Come Together!' di Gedi News Network, una luogo digitale in cui contributi dei lettori, lavoro dei giornalisti e tecnologia possono agire insieme per dare centralità alle news locali; la piattaforma 'Tnta' di Ced per escludere dalla pianificazione pubblicitaria le pagine considerate inaffidabili.



In questi tre anni con il Fondo DNI Google ha finanziato 662 progetti in oltre 30 paesi; solo in Italia sono stati finanziati 44 progetti per un totale di oltre 10 milioni di euro. Nelle prossime settimane si apriranno le selezioni per la prossima sfida, la Google News Innovation Challenge che - dopo il progetto pilota in corso in Asia - arriverà in Europa e, per il primo round, si focalizzerà sull'editoria locale.(ANSA).