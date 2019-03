Svolta eCommerce per Instagram, sfida Amazon e eBay

Svolta eCommerce per Instagram, che sfida Amazon e eBay: permetterà agli utenti di acquistare i prodotti direttamente sulla piattaforma. Il test parte dagli Usa e il pagamento potrà essere fatto con le principali carte di credito e PayPal. "Le persone non devono più aprire un browser quando vogliono acquistare - spiega Instagram -. E con le loro informazioni di pagamento tenute al sicuro in un unico luogo, possono acquistare i prodotti senza il bisogno di accedere ad altri siti e di inserire le loro informazioni più volte".

Nell'ultimo anno Instagram ha introdotto una serie di aggiornamenti in chiave Shopping - nelle Storie, con i tag e nella sezione Esplora - ma per fare acquisti bisognava andare sui siti delle aziende. I 'tag' che integrano la funzione acquisti, ad esempio, sono stati cliccati ogni mese da 130 milioni utenti. Con la nuova funzione 'checkout' mentre si scorrono le Storie o il flusso delle notizie, se si individua una cosa che piace si potrà direttamente acquistare e pagare su Instagram.

"Il checkout rende l'acquisto semplice, comodo e sicuro", osserva la piattaforma. Le persone negli Stati Uniti saranno in grado di effettuare acquisti di una serie di marchi da Adidas a Dior, da Nike a Prada. Il pagamento potrà essere effettuato con carte Visa, Mastercard, American Express, Discover e con PayPal. Instagram è stata acquistata da Facebook nel 2012 per 1 miliardo di dollari e ha superato un miliardo di utenti. Tra le app dell'ecosistema Zuckerberg è quella, insieme a WhatsApp, che cresce di più. Di recente Zuckerberg ha ventilato una interoperabilità delle sue applicazioni.