Twitter, fotocamera a portata di swipe

Twitter insegue la comunicazione visiva, di cui Instagram è regina, e introduce una novità che incentiva a condividere foto e video sul microblog. Accanto ai 280 caratteri in cui condensare pensieri e impressioni, gli utenti potranno scegliere di esprimersi e condividere scattando immagini in tempo reale, grazie a una fotocamera a portata di swipe: basta far scorrere il dito verso sinistra per iniziare a riprendere ciò che si ha intorno.



Con la geolocalizzazione, inoltre, l'opzione fotocamera suggerirà automaticamente hashtag e posizione. Questa nuova opzione sarà tuttavia disponibile solo in concomitanza dei grandi eventi e dei giochi sportivi negli Stati Uniti, per estendersi in seguito ad altri paesi e situazioni.

La nuova funzionalità, in arrivo sugli smartphone, è la prima di una serie di aggiornamenti che riguarderanno la fotocamera e che si vedranno in futuro. "Le persone sono su Twitter per vedere e parlare di ciò che accade in tempo reale. E' facile condividere un'idea twittando, ma vogliamo renderlo ancora più semplice e far condividere agli utenti ciò che vedono con foto e video", ha spiegato il vicepresidente di Twitter Keith Coleman.