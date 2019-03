Facebook: Nyt; Usa aprono indagini penali su accordi dati

(ANSA) - Le autorità americane hanno avviato indagini penali sugli accordi sui dati di Facebook con altri colossi tecnologici, intensificando la pressione sul social network di Mark Zuckerberg. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo il quale un grand jury ha chiesto informazioni ad almeno due importanti produttori di smartphone che avrebbero siglato accordi con Facebook, guadagnando così l'accessi ai dati personali di centinaia di milioni di persone.

Le due società fanno parte del gruppo di oltre 150 aziende - fra le quale Amazon, Apple e Sony - che hanno siglato accordi per la condivisione di dati. Il titolo Facebook è in calo a Wall Street. I titoli del social media perdono il 2,46% sulla scia delle indiscrezioni del New York Times.