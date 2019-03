Internet: il 37% degli italiani non starebbe più senza

Oltre un terzo degli italiani non saprebbe più vivere senza Internet e pensa che i benefici portati dal web superino i rischi. E' il risultato di una ricerca condotta dalla società tecnologica Cisco in occasione dei 30 anni del web, che fu pensato il 12 marzo 1989 al Cern di Ginevra dai ricercatori Tim Berners Lee e Robert Cailliau.

L'indagine spiega che per la gran parte delle persone in Italia, Internet ha reso possibile informarsi meglio e rimanere aggiornati (79%) e creare nuove opportunità di intrattenimento (71%). E per oltre la metà degli italiani (51,90%) il web ha aumentato la produttività e permesso di lavorare in modo diverso (50,5%), mentre un terzo degli intervistati vede in Internet uno strumento che ha permesso di acquisire nuove competenze (33%).

La ricerca è stata condotta coinvolgendo 11mila persone nella regione Emea, (Europa, Medio Oriente e Africa), poco più di 1.000 in Italia.

Come vedono gli italiani i prossimi 30 anni di Internet? Lo immaginano soprattutto come mezzo di cambiamento sociale e personale, spiega la ricerca di Cisco. Infatti, il 59% dei cittadini ritiene che dovrebbe migliorare l'accesso all'educazione, il 58% vede nel web uno strumento per migliorare l'accesso a servizi sanitari e il 44% vede in Internet un mezzo per creare uguaglianza nella società. Infine, il 50% pensa che la Rete potrebbe anche facilitare la creazione di nuove opportunità di reddito.