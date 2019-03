Filtro per nascondere tweet indesiderati

ROMA - Twitter testa un filtro per nascondere i tweet indesiderati. Riguarderebbe i cinguettii che vengono pubblicati in risposta ad una conversazione, in modo da offrire uno strumento agli utenti per moderare i messaggi condivisi sulla timeline. Al momento è possibile utilizzare questa modalità solo bloccando chi condivide messaggi indesiderati. Il nuovo sistema, invece, permetterebbe di scegliere quali cinguettii nascondere, in modo che non vengano visualizzati da tutti coloro che la leggono. La novità è stata illustrata da Michelle Yasmeen Haq, Senior Product Manager della piattaforma.



Ed è la conferma di alcune scoperte recenti fatte nel codice del microblog che hanno fatto scoprire l'arrivo della funzione nascondi/mostra Tweet tra gli strumenti di moderazione.