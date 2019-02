Twitter cambia, chiede il parere agli utenti

Twitter sta per portare innovazioni alla piattaforma e chiama a raccolta il giudizio degli utenti. Ha aperto un test che si chiama Prototype Programme, basta iscriversi per partecipare.

"Vuoi aiutarci a creare alcune nuove funzionalità di Twitter? Vogliamo che sia più facile leggere, capire e partecipare a conversazioni e ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Iscriviti per essere uno dei primi a provare la nostra nuova app prototipo, twttr. #LetsHaveAConvo", scrive Twitter sul suo profilo.

Want to help us build some new Twitter features?



We want it to be easier to read, understand, and join conversations — and we’d love to know what you think.



Sign up to be one of the first to try out our new prototype app, twttr. #LetsHaveAConvo