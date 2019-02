Safer Internet Day, Twitter lancia emoji speciale

La Terra nel palmo delle mani di una persona, è l'emoji che Twitter lancia oggi in occasione del Safer Internet Day, si attiva quando viene pubblicato un tweet con gli hashtag #SaferInternetDay, #SaferInternetDay2019 e #SID2019.

"Twitter è entusiasta di supportare il #SaferInternetDay che contribuisce alla sensibilizzazione delle problematiche che emergono nel mondo del web. Crediamo che tutti su Twitter dovrebbero sentirsi sicuri nell'esprimere le proprie opinioni attraverso i tweet, ed ènostro compito renderlo possibile", dice Karen White, a capo della Public Policy di Twitter Emea.

In occasione della giornata, il social network ha creato un kit di strumenti utili per la sicurezza che permette di decidere cosa vedere e con chi interagire. E ci sono consigli per personalizzare e migliorare la propria esperienza su Twitter come usare lo strumento 'unfollow' con cui smettere di seguire un account; oppure il 'blocco', che aiuta a controllare come interagire con gli altri profili e ancora l'attivazione di un 'filtro per le notifiche' che quando è attivo rimuove le notifiche per i contenuti di bassa qualità come i tweet spam.