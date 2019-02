Facebook: Zuckerberg sempre più paperone, quinto al mondo

A 15 anni dalla sua nascita Facebook vola in Borsa e Mark Zuckerberg guadagna in una giornata 6,2 miliardi di dollari. Una somma che lo fa schizzare al quinto posto nella classifica dei 'paperoni', superando in un colpo solo il patron di Zara Amancio Ortega e l'imprenditore messicano Carlos Slim.



Con una ricchezza complessiva di 65,6 miliardi di dollari Zuckerberg e' ora quinto nella classifica dei miliardari di Bloomberg alle spalle di Jeff, primo con 142,1 miliardi di dollari; Bill Gates con 95,8 miliardi; Warren Buffet con 84,9 miliardi; e Bernard Arnault con 76,6 miliardi.