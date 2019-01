Centro fisica di Trieste è eccellenza Unesco

Il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam-ICTP di Trieste è stato nominato centro di eccellenza internazionale per i big data e l'internet delle cose dall'Itu (International Telecommunication Unit), agenzia dell'Unesco specializzata nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Nell'ambito delle iniziative della Itu Academy, il centro triestino offrirà nei prossimi anni corsi, seminari e workshop sulle possibili applicazioni dell'internet delle cose e dei big data per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite. Attraverso l'unità T/ICT4D specializzata sulle telecomunicazioni, il centro triestino ha organizzato numerose attività formative, soprattutto sull'utilizzo di tecnologie wireless d'avanguardia per favorire lo sviluppo di reti accademiche in diversi paesi emergenti sparsi nel mondo. Tra i cinque centri di eccellenza Itu nel mondo, l'istituto triestino, scelto come rappresentante europeo, manterrà una forte attenzione ai bisogni dei partecipanti provenienti dai paesi in via di sviluppo.

"L'Ictp e l'Itu condividono la stessa visione - afferma Marco Zennaro, ricercatore dell'unità T/ICT4D -: fornire sostegno allo sviluppo di capacità per l'utilizzo di tecnologie avanzate rilevanti in paesi meno avanzati".