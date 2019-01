Google, dal 22 gennaio modifiche alla privacy

ROMA - Martedì 22 gennaio Google introdurrà alcune modifiche alla privacy, in linea con il nuovo regolamento Ue sulla protezione dei dati personali (Gdpr) entrato in vigore nel maggio scorso. Sarà Google Irlanda (dove l'azienda ha il suo quartier generale europeo) e non più la californiana Google Llc, ad essere titolare del trattamento dei dati, responsabile delle informazioni degli utenti e del rispetto delle leggi vigenti sulla privacy.



La sede irlandese di Big G sarà quindi responsabile dell'osservanza del Gdpr, e dovrà rispondere alle richieste sui dati degli utenti, comprese quelle avanzate dalle forze dell'ordine dell'Unione europea. La modifica interesserà lo Spazio economico europeo (Ue più Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e la Svizzera.



A cambiare saranno poi i termini di servizio. In base alle modifiche, che erano state preannunciato a metà dicembre, i servizi della compagnia di Mountain View saranno erogati da Google Irlanda, dove l'azienda ha il suo quartier generale europeo, e non più dalla Californiana Google Llc. Anche questa modifica riguarderà lo Spazio economico europeo più la Svizzera, e si estenderà a YouTube sia gratis che a pagamento, Drive e Play.



I cambiamenti non altereranno l'esperienza dei fruitori dei servizi di Google, precisa la compagnia. Resterà tutto invariato - si legge in una nota inviata nelle scorse settimane agli utenti - anche per quanto riguarda le impostazioni sulla privacy, la modalità di trattamento dei dati e le finalità del trattamento.