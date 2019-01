Twitter testa nuove funzioni

Twitter si prepara a testare pubblicamente alcune nuove funzioni che puntano a promuovere conversazioni sane, in un mondo - quello dei social - sempre più infestato da espressioni d'odio e bullismo. Nelle prossime settimane alcune migliaia di utenti, tra quelli che ne faranno richiesta, potranno iniziare a sperimentare le funzioni, in una fase che precede il lancio ufficiale.

Lo ha dichiarato la compagnia in un'intervista al Ces, la fiera dell'elettronica di consumo in corso a Las Vegas. Tra le novità per promuovere interazioni positive, lo status e i tweet "per rompere il ghiaccio".

Il messaggio di status servirà a far sapere se si è online e disponibili, ma anche se si è in un'altra città o se si sta partecipando a una manifestazione, ad esempio. I tweet "rompighiaccio", invece, sono messaggi che mirano a incentivare il dibattito su temi specifici, chiedendo alle persone cosa pensano su un determinato argomento, dall'ultima puntata di un telefilm ai programmi per il weekend.