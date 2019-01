Il proposito di Zuckerberg per il 2019

Il proposito di Mark Zuckerberg per il 2019 è tenere una serie di incontri pubblici sul "futuro della tecnologia nella società": parlerà e incontrerà "leader ed esperti in diversi campi", assicurando il proprio impegno a dibattiti sul futuro, "su dove vogliamo andare". Lo afferma Zuckerberg sulla propria pagina Facebook.

Nei Capodanni passati il fondatore del social network si era prefisso di imparare il mandarino, correre almeno un miglio al giorno, costruire un maggiordomo elettronico di nome Jarvis per controllare la sua casa, e visitare tutti gli stati americani.

Il nuovo proposito di Zuckerberg guarda a Facebook: "sono un ingegnere, e di solito costruisco le mie idee e mi auguro che queste riescano a parlare da sole. Ma vista l'importanza di quello che facciamo, questo non basta più".

Nel frattempo una inchiesta di Cnbc descrive il clima a Menlo Park. I dipendenti sono demoralizzati e fingono di essere contenti sempre e, soprattutto, di amare il ''culto'' di Facebook. Il tutto per non compromettere le loro valutazioni. Alcuni ex dipendenti definiscono l'ambiente lavorativo di Facebook una 'bolla', con le decisioni prese dai manager e i dipendenti invitati a non mostrare nessuna contrarietà. A questo si aggiunge il pressing sui dipendenti affinchè si creino legami all'interno della società: ognuno riceve due volte l'anno una valutazione da quattro o cinque colleghi, con i quali è 'invitato' a stringere amicizia.