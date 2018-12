Facebook: nuovo bug, esposte le foto di potenziali 6,8 mln utenti

Nuova tegola su Facebook. Le foto di potenziali 6,8 milioni di utenti sono state pubblicate senza che questi abbiano dato un permesso, a causa di un bug. Lo ha reso noto la stessa azienda fondata da Mark Zuckerberg e come riportano diversi media internazionali.

Facebook ha spiegato nel dettaglio come alcune foto potrebbero essere finite nelle mani di app a cui e' stato data l'autorizzazione di accedere alle immagini, ma questo prima che gli scatti fossero condivisi.

Le app in questione sarebbero state in grado di fare questo perche' il social network immagazina una copia delle fotografie che gli utenti non hanno ancora deciso di condividere nel loro profilo.

Il bug all'origine del disguido avrebbe colpito per 12 giorni tra il 13 e il 25 settembre scorso e le app coinvolte sono oltre 1.500 prodotte da 876 sviluppatori. Non sarebbero coinvolte invece le fotografie condivise nelle conversazioni di Messanger.