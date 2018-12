Instagram testa account speciali per i vip

Instagram sta testando dei "poteri speciali" da concedere a celebrità e influencer di spicco. I "creator account", questo il nome, consentiranno ad attori, cantanti, sportivi e personaggi con un grande seguito di impostare filtri per i messaggi diretti, nonché di accedere a dati più dettagliati sulle loro performance di popolarità all'interno del social.

A dare la notizia è l'Hollywood Reporter, secondo cui la novità è in fase di test presso un piccolo numero di utenti, prima di essere lanciata ufficialmente l'anno prossimo. Tra gli strumenti offerti, ci sarebbero i dati giornalieri e settimanali relativi alla crescita dei follower, con le variazioni tra chi inizia e chi smette di seguire un personaggio.

Altra new entry sono i filtri nei messaggi privati, che consentono limitare il numero di persone da cui si ricevono messaggi, ad esempio amici e aziende partner. Presenti anche le etichette flessibili, che danno modo agli utenti vip di scegliere come possono essere contattati da diversi soggetti, come i marchi o la stampa.