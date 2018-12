Google Plus, nuovo bug e chiusura anticipata

Google accelera la chiusura di Google Plus, dopo la scoperta di un secondo bug. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che Google+ chiuderà nell'aprile 2019 e non più nell'agosto 2019 come precedentemente stimato.

Con questa nuova falla, a rischio sono stati infatti 52 milioni di utenti e non il mezzo milione inizialmente annunciato. Il bug, il secondo scoperto quest'anno, e' stato introdotto con l'aggiornamento del software del 6 novembre e sarebbe stato risolto meno di una settimana dopo.

L'annuncio arriva alla vigilia dell'audizione dell'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, in Congresso dove il tema della privacy dovrebbe essere al centro dell'agenda dei lavori.