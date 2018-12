Facebook testa le televendite

Facebook si lancia nelle televendite.

Secondo il sito TechCrunch, il social network sta testando una funzione che permette ai venditori di mostrare la loro merce in dirette video dal loro profilo, con la possibilità di attivare notifiche per gli utenti e accettare prenotazioni e pagamenti attraverso la chat Messenger. La società ha confermato al sito che un test è in corso in Thailandia, banco di prova per la nuova funzionalità. E che i riscontri sono positivi per commercianti e utenti. Da una parte, le dirette video danno più elementi di un prodotto rispetto alle foto; dall'altra consentono alle persone di porre immediatamente domande e ottenere risposte su dettagli del prodotto. "La Thailandia è una delle nostre comunità più attive sul mercato", ha detto Mayank Yadav, product manager di Facebook per Marketplace.

Marketplace è uno spazio già inaugurato dal social network circa due anni fa e accessibile anche in Italia. E' una sorta di mercatino accessibile agli utenti dove proporre e scambiare di tutto, dalle auto alle case. Una funzione che dimostra come le piattaforme social sono sempre più aggressive sul fronte commerciale, in sfida a colossi come Amazon e eBay che al momento monopolizzano il mercato. Di recente Instagram, ha reso possibile lo shopping anche nelle Storie, rendendo sempre più legato alle immagini l'acquisto dei prodotti.