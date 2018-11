FB pensa a filtro per moderare commenti

Facebook potrebbe introdurre un filtro per aiutare gli utenti a moderare i commenti sulle loro bacheche, in modo da tener fuori il linguaggio d'odio o anche solo scurrile, parolacce, insulti e persino emoji giudicate offensive. A individuare la nuova funzione è stata Jane Manchun Wong, ingegnere informatico di Hong Kong, che l'ha diffusa via Twitter.

La novità consentirebbe a ciascuno di compilare una lista di parole, frasi ed emoji indesiderate. Se i termini messi al bando sono usati nei commenti sulla propria bacheca, vengono automaticamente oscurati. L'autore del commento incriminato, e i suoi amici, continueranno però a poterlo leggere.

Lo strumento non è un'idea nuova: Instagram ha introdotto da tempo l'opzione "nascondi commenti offensivi" e consente anche di creare filtri manuali personalizzati, mentre Twitter offre la voce "Parole silenziate" dove inserire i termini in cui non ci si vuole imbattere.