Usa, scoperta frode su pubblicità online

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha accusato otto persone - sei di nazionalità russa e due del Kazakistan - per coinvolgimento in una frode milionaria sulla pubblicità online. Avrebbero simulato sia le pagine web che ospitano gli spot, sia le visualizzazioni da parte degli internauti, facendosi pagare oltre 36 milioni di dollari dagli inserzionisti. Le accuse, spiega il Dipartimento in una nota, sono frode telematica, intrusione informatica, furto di identità aggravato e riciclaggio di denaro. Per tre persone - arrestate tra ottobre e novembre in Malesia, Estonia e Bulgaria - gli Stati Uniti attendono l'estradizione, mentre gli altri cinque imputati sono in libertà. Le tipologie di frode sono due. In una gli imputati hanno usato server presi a noleggio, e nell'altra una "botnet" (rete di computer infetti).

Nella prima, chiamata "Methbot" e portata avanti tra il 2014 e il 2016, gli imputati hanno noleggiato 1.900 server in data center e li hanno usati per caricare le pubblicità su finte pagine web. Per creare l'illusione che internauti in carne e ossa stessero guardando gli spot, i server sono stati programmati per simulare l'attività di navigazione online. Gli imputati hanno anche preso in affitto 650mila indirizzi IP, usati per far sembrare che fossero utenti residenziali a guardare gli spot. Il frutto dell'operazione supera i 7 milioni di dollari. Nel secondo schema di frode, chiamato "3ve" e usato tra il 2015 e il 2018, gli imputati hanno sfruttato una botnet, cioè una rete di 1,7 milioni di computer infettati e poi usati per all'insaputa dei proprietari. L'incasso è di 29 milioni di dollari.