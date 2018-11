Audiweb, online a settembre 42,7 mln di italiani

Sono 42,7 milioni, pari al 70,5% della popolazione dai 2 anni in su, gli italiani che si sono collegati a internet nel mese di settembre usando computer, smartphone e/o tablet. Il dato è fornito da Audiweb. Nel giorno medio hanno navigato in rete 33,5 milioni di utenti dai 2 anni in su, per quasi 3 ore in media per persona.

Sempre nel giorno medio, 11,7 milioni di italiani si sono collegati da Pc (il 19,4% della popolazione sopra i 2 anni), 5,4 milioni di persone da tablet e 27,7 milioni da smartphone (rispettivamente l'11,8% e il 60,9% della popolazione sopra i 18 anni).

I più coinvolti nella fruizione quotidiana dell'online sono i giovani tra i 18 e i 34 anni, l'82,4% dei quali risulta connesso nel giorno medio. Online anche l'81,7% dei 45-54enni e il 78,2% dei 35-44enni.