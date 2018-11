Instagram studia nuovo design, più risalto agli utenti

Instagram annuncia un restyling dei profili che metterà più in rilievo gli utenti e meno il loro numero di follower. In un post sul suo blog, il social network delle immagini ha annunciato che nelle prossime settimane gli iscritti "potrebbero vedere una riorganizzazione delle funzioni nella parte alta del profilo, tra cui cambiamenti in icone, bottoni e il modo in cui si naviga tra le tab".

Obiettivo è "rendere i profili più puliti e più facili da usare", dice la società di proprietà di Facebook, che assicura: "Le foto e i video condivisi nella griglia non cambieranno". Tra i cambiamenti, illustrati in un'immagine diffusa da Instagram, si nota la minore prominenza data al numero di follower - una mossa già fatta da Twitter - e un maggiore risalto al profilo dell'utente.