Black Friday, come fare acquisti al riparo dagli hacker

Fare acquisti online solo da siti web sicuri e conosciuti. Non utilizzare password semplici e uguali per ogni servizio. Durante gli acquisti sul web non utilizzare una rete wi-fi aperta ma reti protette. Se l'offerta arriva via posta elettronica, non cliccare su link in email sospette. Sono solo alcuni consigli degli esperti del Politecnico di Milano per evitare di cadere in trappole online o vittima di hacker, in vista del Black Friday, l'annuale shopping con super-sconti che quest'anno cade venerdì 23 novembre.

"I grandi eventi come il Black Friday offrono un'opportunità importante per avvicinare i consumatori di ogni tipo a modalità di selezione del prodotto nuove, che trovano nel digitale il punto di incontro fondamentale, per la scelta e, spesso, per la finalizzazione dell'acquisto - dice all'ANSA Alessandro Piva, Direttore dell'Osservatorio Information Security & Privacy del Politecnico di Milano - occorre però ricordare alcune buone pratiche comportamentali, che permettono di fronteggiare potenziali minacce alla sicurezza dovute a sistemi di attacco sempre più sofisticati, ma che in definitiva fanno sempre leva sul fattore umano. Bastano poche semplici accortezze per fare acquisti sicuri su internet".