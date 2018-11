Instagram cancella like e follow automatici

Stretta di Instagram su like, follow e commenti non autentici ma generati artificialmente da alcune app per aumentare la popolarità e gonfiare alcuni profili. La piattaforma, come si legge in un post ufficiale, ha iniziato a rimuoverli da ieri.

"Abbiamo sviluppato strumenti di machine learning in grado di identificare gli account che usano questi servizi e rimuovere le attività non autentiche", ha spiegato il social network. L'obiettivo di Instagram è identificare e rimuovere gli account che si affidano a servizi terzi per accrescere la propria popolarità generando like non autorizzati e commenti che violano le linee guida e i termini di utilizzo del servizio.

"Questo tipo di comportamento è dannoso per l'intera comunità, le app di terze parti che generano like, follow e commenti violano le linee guida della piattaforma", sottolinea Instagram.

Tutti gli account gonfiati da questo tipo di applicazioni riceveranno un messaggio in modo da essere avvertiti sulla rimozione dei falsi like e commenti fasulli. Infine, nel rispetto delle policy di sicurezza, il social chiederà anche di cambiare la password.