Facebook e Instagram 'down' in diverse parti del mondo

Facebook e Instgram, entrambe di proprietà di Mark Zuckerberg, sono down in diverse parti del mondo dal pomeriggio e a macchia di leopardo. A monitorare la situazione il sito downdetector.com.

"Stiamo investigando sul problema e lavorando ad una soluzione", ha scritto un portavoce di Facebook sulla pagina degli sviluppatori e sul profilo Twitter. Messaggio simile sull'account Twitter di Instagram.

We know some people are having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

#FacebookDown al momento è anche un trend su Twitter, così come #InstagramDown. La maggior parte degli utenti segnala un messaggio di errore.

We know some people are having trouble accessing Instagram right now. We know this is frustrating, and we’re working to resolve the issue as soon as possible.